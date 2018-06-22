Президент Молдавии осудил аннулирование результатов выборов мэра Кишинева

Президент Молдавии Игорь Додон назвал "беспределом" решение суда, аннулировавшего результаты выборов мэра Кишинева.

"То, что происходит в Кишиневе, - это полный беспредел. По закону, досрочные выборы должны были состояться. И они состоялись. Нравится кому-то или нет - выборы прошли, люди проголосовали. Мы, социалисты, указали в суде на ряд нарушений, которые имели место. Мы сделали это для того, чтобы знать, как поступать в дальнейшем, в частности, - могут ли иностранные политики проводить агитацию в пользу кого-то, как это было в случае Андрея Нэстасе (победивший кандидат на выборах мэра Кишинева - ИФ)", - отметил президент в ходе прямого эфира на сайте "Одноклассники", состоявшегося накануне.

На этой неделе суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования.

"Если Нэстасе нарушил, то следовало применять санкции. В зависимости от нарушений можно было снять его, есть процедура, как поступать дальше. Я считаю, что по закону надо отдать победу Иону Чебану. Но демократам (правящей Демократической партии - ИФ) невыгодно, чтобы социалисты взяли город. Поэтому они приняли вот такое решение - полностью аннулировали выборы. Непонятная ситуация", - сказал И.Додон.

По его мнению, "все это еще будет продолжаться несколько дней". "Решение Апелляционной палаты можно обжаловать в Высшей судебной палате. Я думаю, что они еще поиграются и договорятся, утвердят мандат мэра. Пока что демократы повышают рейтинг правой оппозиции", - считает президент Молдавии.

"Вообще, это хорошо, что проевропейские правые партии митингуют против демократов. Это значит, проевропейцы выступают против проевропейцев. Те, которые были восемь лет вместе у власти, теперь ссорятся. И они после этого хотят создать коалицию? Посмотрим. Мы в этом не участвуем, мы признали результаты выборов. Они пусть ссорятся, если надо - мы подкинем дровишек. Они пусть ссорятся еще больше, это означает, что следующего Альянса за европейскую интеграцию не будет", - подчеркнул И.Додон.

Президент Молдавии считает, что "после парламентских выборов, которые пройдут осенью, Партия социалистов должна взять власть и управлять страной", так как ей не с кем создавать коалицию.

По его словам, социалисты не могут создавать коалицию с "Нашей партией", которая также претендует на голоса избирателей на левом фланге.

"Если будет другое руководство партии, с которым можно будет говорить, то - не исключено. А с этим бандитом из 90-х годов нам говорить не о чем. Усатый (Ренато Усатый - лидер оппозиционной в Молдавии "Нашей партии", скрывается в Москве - ИФ) - это спойлер, он работает на западные спецслужбы, чтобы разрушить левый фланг. Мы никогда и ни при каких условиях не сядем с ним за стол переговоров", - подчеркнул И.Додон.

"Хочу, чтобы это услышали мелкие чиновники из московских офисов, с которыми он ходит в баню. Они говорят, что он должен взять несколько процентов, чтобы помог нам создать коалицию. Не надо нам этого", - подчеркнул президент Молдавии.

По его словам, "Ренато Усатый работает на западные спецслужбы, чтобы не допустить победы левых сил в Молдавии", так произошло и на недавних выборах мэра Кишинева, "когда "Наша партия" просто отдала А.Нэстасе пять-шесть тысяч голосов, чтобы не победил социалист И.Чебан" ("Наша партия" не участвовала в выборах мэра Кишинева, и официально, никого не поддерживала - ИФ).