США попросили Японию прекратить импорт нефти из Ирана - СМИ

США попросили японских потребителей нефти полностью прекратить закупки иранского сырья в связи с возобновлением санкций в отношении Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, решение по итогам состоявшихся на этой неделе переговоров между правительствами США и Японии принято не было, обсуждение продолжится.

Такаси Ямада, отвечающий за нефтяную политику в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, отказался от комментариев, сославшись на то, что переговоры еще не завершились. В пресс-службе МИД страны не смогли оперативно прокомментировать сообщение.

Представитель Госдепартамента США отказался от комментариев.

По итогам 2017 года Япония импортировала 172 тыс. баррелей в сутки иранской нефти, что составило 5,3% потребности страны в этом сырье, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности.