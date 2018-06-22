США попросили Японию прекратить импорт нефти из Ирана - СМИ

США попросили японских потребителей нефти полностью прекратить закупки иранского сырья в связи с возобновлением санкций в отношении Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, решение по итогам состоявшихся на этой неделе переговоров между правительствами США и Японии принято не было, обсуждение продолжится.
Такаси Ямада, отвечающий за нефтяную политику в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, отказался от комментариев, сославшись на то, что переговоры еще не завершились. В пресс-службе МИД страны не смогли оперативно прокомментировать сообщение.
Представитель Госдепартамента США отказался от комментариев.
По итогам 2017 года Япония импортировала 172 тыс. баррелей в сутки иранской нефти, что составило 5,3% потребности страны в этом сырье, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности.
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