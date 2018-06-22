Гасанов: Оборонные ведомства Азербайджана и РФ находится в постоянном контакте

Оборонные ведомства Азербайджана и России ведут постоянный диалог, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
"С учетом того, что азербайджанская армия располагает в своем арсенале большим количеством военной техники, оружия и боеприпасов российского производства, совместные рабочие группы оборонных ведомств двух стран сотрудничают на постоянной основе", - пишет З.Гасанов в материале, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
Он отметил, что с учетом особенностей региона и обстановки в прифронтовой зоне, в том числе с целью удержания постоянного военного превосходства над противником на вооружение азербайджанской армии принимается производимая в различных странах новая, современная и качественная боевая техника, а также другие продукции военного назначения.
"Мы закупаем современные боевые самолеты, боевые и военно-транспортные вертолеты, артиллерийские установки, бронетехнику, средства связи, беспилотные летательные аппараты из различных стран. В то же время наша армия оснащается военной продукцией, изготавливаемой предприятиями министерства оборонной промышленности Азербайджана", - подчеркнул он.
Министр отметил, что наряду с постоянными партнерами, такими как Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан также наращивает военный потенциал в сотрудничестве с Турцией, Ираном, Пакистаном, Израилем, Южной Африкой и многими другими развитыми странами. "В целях обеспечения изучения и правильной эксплуатации нового вооружения и военной техники, принятых на вооружение армией, особое внимание уделяется подготовке кадров. На специально организованных курсах наши военнослужащие получают соответствующие знания и совершенствуют свои навыки", - указал глава Минобороны.
Ф.Исазаде
Саудовская Аравия способна за 3 месяца увеличить нефтедобычу на 2 млн б/с
РФ и Саудовская Аравия предлагают создать особую организацию для ОПЕК+ с правилами, отличными от ОПЕК
Азербайджан в 2019г намерен решить вопрос с импортом газа – глава Минфина
В Азербайджане арестовано 5 человек по фактам массовых отравлений при работах на хлопковых полях
Турпоток в Азербайджан в январе-мае увеличился на 10%, из Азербайджана - на 3%
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетили 2,5 млн человек - ФИФА
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Прикаспийские страны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря - проект Конвенции
Трамп заявил, что для принятия закона об иммиграции в сенат США нужно избрать больше республиканцев
Правительство РФ одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспия и предлагает президенту подписать его
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
БВШН и ЮНИТАР ООН подписали Меморандум
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений