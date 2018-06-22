Гасанов: Оборонные ведомства Азербайджана и РФ находится в постоянном контакте

Оборонные ведомства Азербайджана и России ведут постоянный диалог, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

"С учетом того, что азербайджанская армия располагает в своем арсенале большим количеством военной техники, оружия и боеприпасов российского производства, совместные рабочие группы оборонных ведомств двух стран сотрудничают на постоянной основе", - пишет З.Гасанов в материале, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Он отметил, что с учетом особенностей региона и обстановки в прифронтовой зоне, в том числе с целью удержания постоянного военного превосходства над противником на вооружение азербайджанской армии принимается производимая в различных странах новая, современная и качественная боевая техника, а также другие продукции военного назначения.

"Мы закупаем современные боевые самолеты, боевые и военно-транспортные вертолеты, артиллерийские установки, бронетехнику, средства связи, беспилотные летательные аппараты из различных стран. В то же время наша армия оснащается военной продукцией, изготавливаемой предприятиями министерства оборонной промышленности Азербайджана", - подчеркнул он.

Министр отметил, что наряду с постоянными партнерами, такими как Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан также наращивает военный потенциал в сотрудничестве с Турцией, Ираном, Пакистаном, Израилем, Южной Африкой и многими другими развитыми странами. "В целях обеспечения изучения и правильной эксплуатации нового вооружения и военной техники, принятых на вооружение армией, особое внимание уделяется подготовке кадров. На специально организованных курсах наши военнослужащие получают соответствующие знания и совершенствуют свои навыки", - указал глава Минобороны.

Ф.Исазаде