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Оборона 22.06.2018 12:46

Гасанов: Оборонные ведомства Азербайджана и РФ находится в постоянном контакте

Оборонные ведомства Азербайджана и России ведут постоянный диалог, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

"С учетом того, что азербайджанская армия располагает в своем арсенале большим количеством военной техники, оружия и боеприпасов российского производства, совместные рабочие группы оборонных ведомств двух стран сотрудничают на постоянной основе", - пишет З.Гасанов в материале, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Он отметил, что с учетом особенностей региона и обстановки в прифронтовой зоне, в том числе с целью удержания постоянного военного превосходства над противником на вооружение азербайджанской армии принимается производимая в различных странах новая, современная и качественная боевая техника, а также другие продукции военного назначения.

"Мы закупаем современные боевые самолеты, боевые и военно-транспортные вертолеты, артиллерийские установки, бронетехнику, средства связи, беспилотные летательные аппараты из различных стран. В то же время наша армия оснащается военной продукцией, изготавливаемой предприятиями министерства оборонной промышленности Азербайджана", - подчеркнул он.

Министр отметил, что наряду с постоянными партнерами, такими как Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан также наращивает военный потенциал в сотрудничестве с Турцией, Ираном, Пакистаном, Израилем, Южной Африкой и многими другими развитыми странами. "В целях обеспечения изучения и правильной эксплуатации нового вооружения и военной техники, принятых на вооружение армией, особое внимание уделяется подготовке кадров. На специально организованных курсах наши военнослужащие получают соответствующие знания и совершенствуют свои навыки", - указал глава Минобороны.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВООРУЖЕНИЯ, ЗАКУПКА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]