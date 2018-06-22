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ТЭК 22.06.2018 12:52

Иран может выйти из СВПД в ближайшие недели - СМИ

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели, сообщает в пятницу в Twitter канал "Пресс-ТВ".

"Есть возможность выхода Ирана из СВПД в ближайшие недели", - говорится в сообщении со ссылкой на А.Аракчи.

По словам замглавы иранского МИД, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".

А.Аракчи в настоящее время находится с рабочим визитом в Москве.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Весной этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки и восстановлении жестких односторонних санкций в отношении Ирана. Остальные участники соглашения поддерживают СВПД.

Госсекретарь США Майкл Помпео, оглашая новую политику Вашингтона по Ирану, заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение требований Вашингтона со стороны Тегерана.

Среди условий США - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

В ответ глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал требования США для возобновления диалога по ядерной сделке, составив ответный список требований, которые могли бы предъявить иранцы к Вашингтону.

Так, Дж.Зариф пишет, что Тегеран имеет право потребовать от США уважения независимости и суверенитета Ирана. По его мнению, США также следует отказаться от политики "обращения к угрозам или использованию силы". Глава иранского внешнеполитического ведомства призвал правительство США "открыто признать неоправданные и незаконные действия против граждан Ирана в прошедшие десятилетия".

Дж.Зариф также заявил, что США следует возместить Ирану потери за нарушения СВПД, и прекратить сами нарушения. Кроме того, заявляет Дж.Зариф, США следует выразить приверженность "безусловной и поддающейся проверке всех обязательств согласно договоренности".

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Тэги: ИРАН, СВПД, ВЫХОД, ВОЗМОЖНОСТЬ


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