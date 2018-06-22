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Оборона 22.06.2018 12:53

Азербайджан установил новые ДОТы на передней линии обороны – министр обороны

Азербайджанская армия на переднем крае обороны создала новые инженерные сети, долговременные железобетонные огневые точки (ДОТ), траншеи и подземные сети связи, отмечает министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«На переднем крае обороны выполнены необходимые фортификационные работы по всем направлениям, укреплены позиции путем усовершенствования инженерного обеспечения, сооружены новые инженерные сети и ДОТы, созданы дополнительные земляные валы, подготовлены траншеи и подземные сети связи», - пишет З.Гасанов в материале, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

По мнению министра, проделанные работы значительно повысили возможности обеспечения безопасности личного состава.

З.Гасанов подчеркнул, что к боевым позициям, расположенным в сложных и горных условиях, продолжена прокладка дорог, а также для беспрепятственного и безопасного передвижения колонн, установлены и обновлены отвечающие современным требованиям средства связи и другие виды коммуникации.

"Эта деятельность продолжается и сегодня с учетом оперативной обстановки",- отмечает министр.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБОРОНА, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]