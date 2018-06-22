Азербайджан установил новые ДОТы на передней линии обороны – министр обороны

Азербайджанская армия на переднем крае обороны создала новые инженерные сети, долговременные железобетонные огневые точки (ДОТ), траншеи и подземные сети связи, отмечает министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«На переднем крае обороны выполнены необходимые фортификационные работы по всем направлениям, укреплены позиции путем усовершенствования инженерного обеспечения, сооружены новые инженерные сети и ДОТы, созданы дополнительные земляные валы, подготовлены траншеи и подземные сети связи», - пишет З.Гасанов в материале, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

По мнению министра, проделанные работы значительно повысили возможности обеспечения безопасности личного состава.

З.Гасанов подчеркнул, что к боевым позициям, расположенным в сложных и горных условиях, продолжена прокладка дорог, а также для беспрепятственного и безопасного передвижения колонн, установлены и обновлены отвечающие современным требованиям средства связи и другие виды коммуникации.

"Эта деятельность продолжается и сегодня с учетом оперативной обстановки",- отмечает министр.

Ф.Исазаде