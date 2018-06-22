Азербайджан установил новые ДОТы на передней линии обороны – министр обороны

Азербайджанская армия на переднем крае обороны создала новые инженерные сети, долговременные железобетонные огневые точки (ДОТ), траншеи и подземные сети связи, отмечает министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.
«На переднем крае обороны выполнены необходимые фортификационные работы по всем направлениям, укреплены позиции путем усовершенствования инженерного обеспечения, сооружены новые инженерные сети и ДОТы, созданы дополнительные земляные валы, подготовлены траншеи и подземные сети связи», - пишет З.Гасанов в материале, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.
По мнению министра, проделанные работы значительно повысили возможности обеспечения безопасности личного состава.
З.Гасанов подчеркнул, что к боевым позициям, расположенным в сложных и горных условиях, продолжена прокладка дорог, а также для беспрепятственного и безопасного передвижения колонн, установлены и обновлены отвечающие современным требованиям средства связи и другие виды коммуникации.
"Эта деятельность продолжается и сегодня с учетом оперативной обстановки",- отмечает министр.
Ф.Исазаде
Саудовская Аравия способна за 3 месяца увеличить нефтедобычу на 2 млн б/с
РФ и Саудовская Аравия предлагают создать особую организацию для ОПЕК+ с правилами, отличными от ОПЕК
Азербайджан в 2019г намерен решить вопрос с импортом газа – глава Минфина
В Азербайджане арестовано 5 человек по фактам массовых отравлений при работах на хлопковых полях
Турпоток в Азербайджан в январе-мае увеличился на 10%, из Азербайджана - на 3%
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетили 2,5 млн человек - ФИФА
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Прикаспийские страны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря - проект Конвенции
Трамп заявил, что для принятия закона об иммиграции в сенат США нужно избрать больше республиканцев
Правительство РФ одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспия и предлагает президенту подписать его
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
БВШН и ЮНИТАР ООН подписали Меморандум
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений