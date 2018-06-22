Полиция Лондона не нашла взрывчатку у арестованного на вокзале мужчины

Полиция Лондона не обнаружила взрывчатку у мужчины, которого арестовали на вокзале Чаринг-кросс после того, как он заявил о наличии бомбы, сообщила британская транспортная полиция в пятницу в Twitter.
"Его обыскали следователи-криминалисты и не обнаружили при нем бомбы или оружия", - говорится в сообщении.
Из него следует, что мужчине 38 лет. Других данных о нем не приводится.
Ранее в Лондоне эвакуировали и временно закрыли этот вокзал после того, как неизвестный мужчина вышел на железнодорожные пути и заявил, что у него бомба. Инцидент произошел около 6:30 по местному времени (8:30 мск).
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