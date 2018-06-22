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Дальнее зарубежье 22.06.2018 12:58

Полиция Лондона не нашла взрывчатку у арестованного на вокзале мужчины

Полиция Лондона не обнаружила взрывчатку у мужчины, которого арестовали на вокзале Чаринг-кросс после того, как он заявил о наличии бомбы, сообщила британская транспортная полиция в пятницу в Twitter.

"Его обыскали следователи-криминалисты и не обнаружили при нем бомбы или оружия", - говорится в сообщении.

Из него следует, что мужчине 38 лет. Других данных о нем не приводится.

Ранее в Лондоне эвакуировали и временно закрыли этот вокзал после того, как неизвестный мужчина вышел на железнодорожные пути и заявил, что у него бомба. Инцидент произошел около 6:30 по местному времени (8:30 мск).

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ВОКЗАЛ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]