Референдум по финальной сделке с ЕС по Brexit поддерживает половина британцев

Почти половина британцев высказывается в пользу проведения референдума относительно финального соглашения между Великобританией и Европейским союзом по выходу королевства из состава объединения (Brexit).
Поддерживают такой шаг 48% респондентов, в то время как 25% выступили против, свидетельствуют результаты опроса свыше 1 тыс. человек, проведенного Survation.
При этом 43% предпочли бы "мягкий" вариант выхода из состава ЕС, за "жесткий" сценарий (выход Великобритании из ЕС без полноценного торгового соглашения) высказались 37%.
Тем не менее, 47% опрошенных полагают, что выход из ЕС без договоренностей относительно условий Brexit будет плохим вариантом для страны, позитивным это считают 32%, пишет The Financial Times.
В начале июня британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан заявлял, что в стране может пройти референдум, в ходе которого подданные выскажутся о финальном соглашении по Brexit.
"Я думаю, что можно было бы посредством референдума спросить народ, нравится им сделка по выходу или нет, - сказал он. - Но это значит, что выбор будет стоять между достигнутой договоренностью и отсутствием какой-либо договоренности вообще".
Британские СМИ отмечали, что заявление министра идет вразрез с прежней позицией британского правительства, которая заключалась в полном отрицании возможности референдума по соглашению о Brexit.
Процесс Brexit был запущен 29 марта 2017 года после того, как евроскептики большинством голосов одержали победу на референдуме 2016 года. Ранее в Лондоне заявляли, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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