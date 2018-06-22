Азербайджан военными учениями готовится к будущей войне – министр обороны

Целью проведения крупномасштабных учений Вооруженных сил Азербайджана является подготовка к вероятной войне, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

"В марте 2018 года на различных полигонах, расположенных в прифронтовой зоне, были проведены широкомасштабные учения с боевой стрельбой с участием различных видов и родов войск, объединений и соединений. В учениях приняли участие около 25 тыс. военнослужащих, до 250 танков и другой бронетехники, до 1 тыс. ракетных и артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 самолетов и вертолетов армейской и фронтовой авиации различного назначения. Целью учений с боевой стрельбой, в ходе которых была смоделирована боевая обстановка, стала демонстрация профессионализма и боевых навыков органов управления и войск, а также подготовка к будущей войне", - пишет З.Гасанов в материале, опубликованном на сайте Минобороны.

Он отметил, что в 2017 году в соответствии с планом подготовки войск в целом было проведено свыше 40 командно-штабных военных игр, командно-штабных и командно-штабных мобилизационных учений, а также более 20 тактических учений.

"К проведенным учениям были привлечены максимальное количество личного состава, бронетехники, ракетных и артиллерийских установок, авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС), подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и зенитно-ракетные соединения, оснащенные современными комплексами ПВО, корабли и катера Военно-морских сил (ВМС), а также силы специального назначения", - указал он.

З.Гасанов подчеркнул, что азербайджанские военнослужащие регулярно участвуют в различных тактических и широкомасштабных учениях при компьютерной поддержке, проводимых в региональном и международном масштабах. В течение 2017 года было обеспечено участие азербайджанских военнослужащих в учениях, организованных в Турции, Германии, Румынии, Болгарии, Грузии, Иордании и других странах.

"Уровень подготовки азербайджанских военных высоко оценивается военнослужащими высокого ранга, специалистами и независимыми экспертами зарубежных стран, а международные исследовательские центры, определяющие рейтинг армий разных стран, публикуют об этом в своих документах", - отметил З.Гасанов.

Министр добавил, что военнослужащие ВС Азербайджана будут представлены на уровне подразделений и штабных офицеров на различных учениях, которые пройдут в 2018 году в Германии, Великобритании, Турции, Грузии, Сербии, Болгарии, Ирландии, Греции, Норвегии и других странах.

Ф.Исазаде