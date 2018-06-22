Более 40% жителей Германии выступают за отставку Меркель с поста канцлера

У граждан Германии нет единого мнения по поводу того, следует ли уйти в отставку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, их мнения разделились почти поровну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Yougov.
Так, около 43% респондентов посчитали, что А.Меркель следует покинуть свой пост, а 42% - позитивно оценивают ее работу и не видят необходимости в отставке. При этом 15% опрошенных затруднились ответить.
Согласно результатам опроса, к А.Меркель наиболее позитивно относятся сторонники партии "зеленых", а хуже всего - сторонники право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Среди тех, кто голосовал за АдГ, лишь 6% хотели бы видеть А.Меркель на посту канцлера Германии.
Среди тех немцев, которые поддерживают "левых", почти 50% уверены, что А.Меркель хорошо справляется со своими обязанностями на посту канцлера.
Отношение к А.Меркель среди сторонников альянса Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который она возглавляет, оказалось неоднозначным. Так, 27% сторонников альянса считают, что А.Меркель пора уйти с поста канцлера. Тем временем, в ее пользу выступают порядка 63% сторонников ХДС/ХСС.
Около 30% опрошенных опасаются, что правительственная коалиция может распасться из-за разногласий в сфере нелегальной иммиграции. В свою очередь, 45% уверены, что коалиции из ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии в ближайшем будущем ничто не угрожает.
При этом половина жителей Германии утверждают, что правительственная коалиция, вероятно, не просуществует до следующих выборов, которые состоятся в 2021 году.
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