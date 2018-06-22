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Дальнее зарубежье 22.06.2018 14:34

Греция приветствует решение Еврогруппы по финпомощи

Власти Греции выразили удовлетворение в связи с объявленными Еврогруппой условиями завершения финансовой помощи стране, сообщают греческие СМИ.

"Я счастлив. Мы можем вернуться на рынки. Это правительство никогда не забудет, через что проходил народ Греции в последние восемь лет. Граждане Греции очень скоро увидят результаты", - заявил министр экономики Греции Эвклид Цакалотос.

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что после решения Еврогруппы в Греции появилась "новая ситуация для общества и экономики".

"Люди могут снова начать улыбаться", - добавил он.

Ранее в Люксембурге главы финансовых ведомств стран еврозоны договорились об условиях завершения восьмилетней программы предоставлении финансовой помощи Греции.

Министры финансов еврозоны договорились, что они облегчат долговую нагрузку для Греции. Так, Греции предоставят дополнительно 10 лет на возврат 96 млрд евро кредитов (это порядка 40% того, что Греция должна вернуть Еврогруппе), срок первых выплат перенесут с 2023 года на 2033 год, а также отсрочат выплату процентов и амортизационные выплаты.

Также Еврогруппа предоставит Греции дополнительный заем в размере 15 млрд евро, чтобы страна могла совершить выплаты в пользу МВФ раньше срока, а также сформировать финансовую подушку для обеспечения финансовых нужд Греции в ближайшие два года.

Завершение программы означает, что Греции придется самостоятельно финансировать себя, прибегая к рынкам капитала и собственным резервам.

Международный валютный фонд (МВФ), который также является кредитором Греции, поприветствовал достигнутую договоренность.

Греция получает от структур Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь с 2010 года. Условиями предоставления кредитов был режим жесткой экономики и различные реформы в Греции. Программа предоставления третьего транша от Еврогруппы Греции в размере 86 млрд евро завершится в августе 2018 года.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ФИНПОМОЩЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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