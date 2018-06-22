В МИД Ирана считают несовместимыми санкции и ядерную сделку

Санкции и иранская ядерная сделка несовместимы, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Европа должна попытаться заручиться доверием иранского народа, потому что большинство иранцев не верят ей", - сказал иранский дипломат, которого цитируют в пятницу иранские СМИ.
А.Аракчи выступил накануне в Брюсселе на конференции по вопросам экономического сотрудничества между Ираном и Европой.
"Иранцы говорят, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы был просто игрой в плохого полицейского и хорошего полицейского, и Европа играет роль хорошего полицейского в этой игре", - подчеркнул замминистра.
В пятницу иранские СМИ сообщили, что А.Аракчи не исключил выхода страны из СВПД в ближайшие недели.
"Есть возможность выхода Ирана из СВПД в ближайшие недели", - приводит слова замминистра иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".
По словам замглавы иранского МИД, соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".
Иранские СМИ также сообщили в пятницу, что глава МИД Ирана Джавад Зариф в предстоящий вторник проинформирует иранских законодателей о предпринимаемых усилиях по спасению СВПД после выхода из него США.
По данным СМИ, Дж.Зариф собирается рассказать парламентариям о ходе дипломатических переговоров между Ираном и европейскими странами по вопросу об иранской ядерной сделке.
СВПД был одобрен в июле 2015 года пятью постоянными членами СБ ООН, Германией и Ираном. Весной этого года президент Дональд Трамп объявил о решении выйти из сделки и восстановить антииранские санкции.
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели тактико-специальные учения
Премьер Азербайджана сетует на отсутствие справедливой позиции в мировом сообществе по карабахскому урегулированию
Азербайджан военными учениями готовится к будущей войне – министр обороны
Саудовская Аравия способна за 3 месяца увеличить нефтедобычу на 2 млн б/с
РФ и Саудовская Аравия предлагают создать особую организацию для ОПЕК+ с правилами, отличными от ОПЕК
Азербайджан в 2019г намерен решить вопрос с импортом газа – глава Минфина
В Азербайджане арестовано 5 человек по фактам массовых отравлений при работах на хлопковых полях
Турпоток в Азербайджан в январе-мае увеличился на 10%, из Азербайджана - на 3%
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетили 2,5 млн человек - ФИФА
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
БВШН и ЮНИТАР ООН подписали Меморандум
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений