В МИД Ирана считают несовместимыми санкции и ядерную сделку

Санкции и иранская ядерная сделка несовместимы, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Европа должна попытаться заручиться доверием иранского народа, потому что большинство иранцев не верят ей", - сказал иранский дипломат, которого цитируют в пятницу иранские СМИ.

А.Аракчи выступил накануне в Брюсселе на конференции по вопросам экономического сотрудничества между Ираном и Европой.

"Иранцы говорят, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы был просто игрой в плохого полицейского и хорошего полицейского, и Европа играет роль хорошего полицейского в этой игре", - подчеркнул замминистра.

В пятницу иранские СМИ сообщили, что А.Аракчи не исключил выхода страны из СВПД в ближайшие недели.

"Есть возможность выхода Ирана из СВПД в ближайшие недели", - приводит слова замминистра иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По словам замглавы иранского МИД, соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".

Иранские СМИ также сообщили в пятницу, что глава МИД Ирана Джавад Зариф в предстоящий вторник проинформирует иранских законодателей о предпринимаемых усилиях по спасению СВПД после выхода из него США.

По данным СМИ, Дж.Зариф собирается рассказать парламентариям о ходе дипломатических переговоров между Ираном и европейскими странами по вопросу об иранской ядерной сделке.

СВПД был одобрен в июле 2015 года пятью постоянными членами СБ ООН, Германией и Ираном. Весной этого года президент Дональд Трамп объявил о решении выйти из сделки и восстановить антииранские санкции.