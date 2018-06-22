Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 24 Июн 23° 34° 25 Июн 22° 33°

Дальнее зарубежье 22.06.2018 15:03

Меркель в преддверии саммита ЕС обсудит тему миграции с председателем ЕС и премьером Испании

Канцлер Германии Ангела Меркель 26 июня в Берлине встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом и председателем Европейского совета Дональдом Туском, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник канцлер примет премьер-министра Испании Педро Санчеса", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине.

В этот же день состоится встреча канцлера с председателем ЕС, добавила она.

Переговоры будут посвящены проблемам миграции и пройдут в преддверии саммита ЕС, он назначен на 28-29 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ЕС, ПЛАНЫ


Похожие новости


Меркель призвала улучшать отношения с Россией как с соседом ЕС, несмотря на имеющиеся разногласия Вопрос о вступлении Турции в ЕС сейчас не актуален - Меркель Обеспечение принципов гражданских прав в ЕС зависит от урегулирования проблемы беженцев - Меркель ЕС готов отказаться от санкций в отношении РФ, если ситуация на Украине изменится к лучшему - посол ФРГ На ЕС лежит часть вины за кризис на Украине, заявляют в Берлине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]