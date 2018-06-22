Меркель в преддверии саммита ЕС обсудит тему миграции с председателем ЕС и премьером Испании

Канцлер Германии Ангела Меркель 26 июня в Берлине встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом и председателем Европейского совета Дональдом Туском, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник канцлер примет премьер-министра Испании Педро Санчеса", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине.

В этот же день состоится встреча канцлера с председателем ЕС, добавила она.

Переговоры будут посвящены проблемам миграции и пройдут в преддверии саммита ЕС, он назначен на 28-29 июня.