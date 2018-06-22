Болгария почти подошла к определению формулы организации транспортировки газа через территорию страны со стороны Турции, сообщил премьер-министр Бойко Борисов журналистам в пятницу.
"Даже если бы сейчас была прямая труба (из РФ в Болгарию), мы не смогли бы осуществлять транзит газа, так как на нас наложат санкции ЕС. Директива ЕС блокирует все, что может транспортироваться по морю", - сказал он.
"Нам надо найти решение, формулу создания газового хаба в Болгарии. Мы уже почти подошли к нахождению формулы. Единственный вопрос - под какой формулой транспортировать газ через Болгарию?" - заявил Б.Борисов.
Он подчеркнул, что в стране есть вся необходимая инфраструктура и средства, чтобы увеличивать мощности. "В Болгарии есть вся необходимая инфраструктура, и нам не нужны деньги, чтобы увеличивать мощности. Все процедуры для обеспечения трассы сделаны. У нас более 13 млрд левов фискального резерва. Мы приближаемся к решению", - отметил премьер.
При этом он напомнил, что у Болгарии есть договор о транспортировке газа через Украину до 2030 года.
"Болгария заинтересована в создании газового хаба на своей территории с геостратегической точки зрения - где есть газопроводы, там нет войны", - сказал Б.Борисов.
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