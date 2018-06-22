Премьер Азербайджана сетует на отсутствие справедливой позиции в мировом сообществе по карабахскому урегулированию

Азербайджан в течение 25 лет ждет международного сообщества справедливой позиции по азербайджано-армянскому нагорно-карабахскому конфликту, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.
«В международных отношениях практически нет понятия справедливость. В своих выступлениях, публикациях главы больших государств не говорят о международном праве, справедливости. Азербайджан 25 лет ждет справедливой позиции по нагорно-карабахскому конфликту. Когда нет справедливости, в мире создается такая ситуация (как сегодня - ИФ)», - заявил Н.Мамедов, выступая в пятницу в Баку на региональном форуме CAMCA.
Он подчеркнул, что при отсутствии справедливости, не бывает и правильного подхода.
По его словам, Азербайджану была оказана определенная поддержка, однако, этой поддержки недостаточно. «В европейской прессе длительное время публикуются материалы в связи с небольшим событием, однако, невозможно увидеть фундаментальной публикации о более чем 1 млн азербайджанских беженцах и вынужденных переселенцах», - сказал Н.Мамедов.
Ф.Исазаде
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