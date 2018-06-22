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Карабахский конфликт 22.06.2018 14:04

Премьер Азербайджана сетует на отсутствие справедливой позиции в мировом сообществе по карабахскому урегулированию

Азербайджан в течение 25 лет ждет международного сообщества справедливой позиции по азербайджано-армянскому нагорно-карабахскому конфликту, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

«В международных отношениях практически нет понятия справедливость. В своих выступлениях, публикациях главы больших государств не говорят о международном праве, справедливости. Азербайджан 25 лет ждет справедливой позиции по нагорно-карабахскому конфликту. Когда нет справедливости, в мире создается такая ситуация (как сегодня - ИФ)», - заявил Н.Мамедов, выступая в пятницу в Баку на региональном форуме CAMCA.

Он подчеркнул, что при отсутствии справедливости, не бывает и правильного подхода.

По его словам, Азербайджану была оказана определенная поддержка, однако, этой поддержки недостаточно. «В европейской прессе длительное время публикуются материалы в связи с небольшим событием, однако, невозможно увидеть фундаментальной публикации о более чем 1 млн азербайджанских беженцах и вынужденных переселенцах», - сказал Н.Мамедов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕМЬЕР, МИР, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]