ОПЕК не политическая организация, чтобы в коммюнике осуждать санкции США в отношении Ирана - саудовский министр

ОПЕК это не политическая организация, чтобы в итоговых коммюнике включать предложения об осуждении санкций США в отношении Ирана, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане обратился в ОПЕК с предложением включить в коммюнике ОПЕК пункт: "Конференция министров ОПЕК поддерживает членов картеля, которые находятся под незаконными, односторонними и экстерриториальными санкциями"

По словам министра нефти Саудовской Аравии, ОПЕК всегда оставляла за рамками дискуссий и деклараций ОПЕК политическую составляющую.

"ОПЕК всегда оставлял политику за рамками своих дискуссий и деклараций, многие десятилетия. И нет попыток нарушать этот протокол, на котором мы сфокусированы, как экономическая организация, сконцентрированная на рынке, фундаментальных факторах. Это то, на чем мы сфокусированы в Саудовской Аравии, и верю, что большинство нас поддерживает - не вмешивать политику", - сказал он.