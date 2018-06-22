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ТЭК 22.06.2018 14:45

ОПЕК не политическая организация, чтобы в коммюнике осуждать санкции США в отношении Ирана - саудовский министр

ОПЕК это не политическая организация, чтобы в итоговых коммюнике включать предложения об осуждении санкций США в отношении Ирана, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане обратился в ОПЕК с предложением включить в коммюнике ОПЕК пункт: "Конференция министров ОПЕК поддерживает членов картеля, которые находятся под незаконными, односторонними и экстерриториальными санкциями"

По словам министра нефти Саудовской Аравии, ОПЕК всегда оставляла за рамками дискуссий и деклараций ОПЕК политическую составляющую.

"ОПЕК всегда оставлял политику за рамками своих дискуссий и деклараций, многие десятилетия. И нет попыток нарушать этот протокол, на котором мы сфокусированы, как экономическая организация, сконцентрированная на рынке, фундаментальных факторах. Это то, на чем мы сфокусированы в Саудовской Аравии, и верю, что большинство нас поддерживает - не вмешивать политику", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]