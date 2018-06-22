Азербайджан в 2019г намерен решить вопрос с импортом газа – глава Минфина

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов ожидает решения в 2019 году вопроса, связанного с импортом газа в страну.

«Азербайджан добывает собственный газ. Газ, который добывается с месторождения Шах-Дениз, также принадлежит Азербайджану, но, как известно, этот газ добывается консорциумом и у него есть свои обязательства по поставкам», - сказал С.Шарифов в пятницу на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при рассмотрении проекта поправок в госбюджете на 2018 год.

По его словам, "в следующем году этот вопрос (с импортом газа - ИФ) будет решен".

Согласно поправкам, компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) получит в 2018 году субсидию в размере 300 млн манатов. Эти средства будут направлены на покрытия убытков в связи с продажей ОАО «Азерэнержи» газа по более низкой цене, нежели SOCAR его импортирует.

В ходе обсуждений, некоторые депутаты выразили недовольством фактом импорта газа со стороны Азербайджаном. По их мнению, нелогично, что Азербайджан, являясь производителем и экспортером газа, в тоже время осуществляет импорт газа.

Как сообщалось ранее, ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Поставки начались 22 ноября 2017 года. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд кубометров российского газа.

«Газпром» поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения «Шах-Дениз».

Б.Рустамбеков