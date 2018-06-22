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СНГ 22.06.2018 17:15

Лукашенко не исключает приватизацию белорусских колхозов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности приватизации сельскохозяйственных организаций.

"Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации - продавать, пускать частника в сельское хозяйство", - сказал А.Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, это связано с высокой нагрузкой на государство, которое субсидирует сельское хозяйство. "Тот, кто хочет работать на земле без "помещика", тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести", - заявил президент.

При этом возможность приватизации будет обусловлена жесткими требованиями к потенциальным инвесторам. "Поэтому мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие - чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", - добавил А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]