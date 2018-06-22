Лукашенко не исключает приватизацию белорусских колхозов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности приватизации сельскохозяйственных организаций.

"Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации - продавать, пускать частника в сельское хозяйство", - сказал А.Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, это связано с высокой нагрузкой на государство, которое субсидирует сельское хозяйство. "Тот, кто хочет работать на земле без "помещика", тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести", - заявил президент.

При этом возможность приватизации будет обусловлена жесткими требованиями к потенциальным инвесторам. "Поэтому мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие - чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", - добавил А.Лукашенко.