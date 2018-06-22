Лукашенко не исключает приватизацию белорусских колхозов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности приватизации сельскохозяйственных организаций.
"Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации - продавать, пускать частника в сельское хозяйство", - сказал А.Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
По его словам, это связано с высокой нагрузкой на государство, которое субсидирует сельское хозяйство. "Тот, кто хочет работать на земле без "помещика", тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести", - заявил президент.
При этом возможность приватизации будет обусловлена жесткими требованиями к потенциальным инвесторам. "Поэтому мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие - чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", - добавил А.Лукашенко.
Баку готов к переговорам с Брюсселем по либерализации визового режима – глава МИД Азербайджана
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели тактико-специальные учения
Премьер Азербайджана сетует на отсутствие справедливой позиции в мировом сообществе по карабахскому урегулированию
Азербайджанская Aspi-Aqro заключила контракт на экспорт в Украину 130 тыс. бутылок вина
Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100% - коммюнике
Азербайджан инвестировал $362 млн в экономику Украины - Мустафаев
В Азербайджане арестовано 5 человек по фактам массовых отравлений при работах на хлопковых полях
Турпоток в Азербайджан в январе-мае увеличился на 10%, из Азербайджана - на 3%
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетили 2,5 млн человек - ФИФА
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений