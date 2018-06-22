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СНГ 22.06.2018 17:32

МИД Казахстана устанавливает местонахождение казахстанской съемочной группы, возможно, задержанной в Иране

Министерство иностранных дел Казахстана выясняет местонахождение казахстанской съемочной группы во главе с режиссером Канатом Бейсекеевым, по данным СМИ, задержанной в Иране.

"Несмотря на выходной день в Иране генеральный консул пытается установить связь с местными властями для выяснения местонахождения съемочной группы. Направлена соответствующая нота генерального консульства в представительство Министерства иностранных дел Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана, распространенной в пятницу.

По информации пресс-службы, съемочная группа из Казахстана в составе трех человек осуществляла съемки в Иране без соответствующего разрешения местных властей.

"16 июня генеральное консульство Казахстана в Горгане во время встречи с казахстанской съемочной группой, состоящей из трех человек, обратило внимание на отсутствие целевой визы для осуществления съемок в Иране и рекомендовало получить соответствующее разрешение местных властей", - отметили в МИД.

"По информации генерального консула, в результате беседы съемочная группа решила возвратиться в Тегеран для вылета в Казахстан. При этом Канат Бейсекеев отказался от содействия консульского учреждения в получении специального разрешения на съемку, ссылаясь на отсутствие времени. Однако позднее, 20 июня, данная группа снова вернулась в Горган для продолжения съемок, где местная миграционная полиция, указав на отсутствие разрешения на съемку, попросила вернуться в Тегеран", - рассказали в пресс-службе.

Ранее ряд казахстанских СМИ сообщил о задержании в Иране режиссера К.Бейсекеева.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИРАН, РЕЖИССЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]