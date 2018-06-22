В Азербайджане арестовано 5 человек по фактам массовых отравлений при работах на хлопковых полях

В Азербайджане арестованы 5 человек в связи со случаями массовых отравлений работников при работах на хлопковых полях, отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, Минсельхоза и Агентства продовольственной безопасности.
В сообщении отмечается, что 10-20 июня в некоторых районах республики были зафиксированы факты массового отравления работников при работах на хлопковых полях.
"В ходе расследования по возбужденному уголовному делу была установлена вина пяти человек, которые уже арестованы. Это исполнительный директор Саатлинского филиала ООО "MKT IK" Чингиз Гезалов и агроном этого филиала Гюльмамед Кучиев, директор Имишлинского филиала ООО "MKT IK" Маариф Гулиев и старший агроном этого филиала Сурхай Мамедов, а также начальник Центра защиты растений Имишлинского района Минсельхоза Гяхраман Гяхраманов", - отмечается в сообщении.
Им предъявлены обвинения по статьям 222.3 (наличие тяжелых последствий при нарушении правил безопасности при строительных и прочих работах) и ст. 308.2 (злоупотребление служебным полномочием, которое привело к тяжелым последствиям) УК Азербайджана.
Кроме этого, в результате расследования 20 июня был уволен начальник Службы фитосанитарного контроля Минсельхоза Джамал Гулиев.
Ведомства отмечают, что в настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
При этом в заявлении указывается, что при расследовании уголовного дела были выявлены финансовые махинации со стороны ряда должностных лиц, которые пытались получить компенсацию в связи с лечением лиц, пострадавших в результате отравлений на хлопковых полях.
А.Азизов
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели тактико-специальные учения
Премьер Азербайджана сетует на отсутствие справедливой позиции в мировом сообществе по карабахскому урегулированию
Азербайджан военными учениями готовится к будущей войне – министр обороны
Саудовская Аравия способна за 3 месяца увеличить нефтедобычу на 2 млн б/с
РФ и Саудовская Аравия предлагают создать особую организацию для ОПЕК+ с правилами, отличными от ОПЕК
Азербайджан в 2019г намерен решить вопрос с импортом газа – глава Минфина
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Трамп заявил, что для принятия закона об иммиграции в сенат США нужно избрать больше республиканцев
Правительство РФ одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспия и предлагает президенту подписать его
Airbus подтвердила намерение уйти из Великобритании из-за Brexit
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
БВШН и ЮНИТАР ООН подписали Меморандум
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений