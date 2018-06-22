В Азербайджане арестовано 5 человек по фактам массовых отравлений при работах на хлопковых полях

В Азербайджане арестованы 5 человек в связи со случаями массовых отравлений работников при работах на хлопковых полях, отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, Минсельхоза и Агентства продовольственной безопасности.

В сообщении отмечается, что 10-20 июня в некоторых районах республики были зафиксированы факты массового отравления работников при работах на хлопковых полях.

"В ходе расследования по возбужденному уголовному делу была установлена вина пяти человек, которые уже арестованы. Это исполнительный директор Саатлинского филиала ООО "MKT IK" Чингиз Гезалов и агроном этого филиала Гюльмамед Кучиев, директор Имишлинского филиала ООО "MKT IK" Маариф Гулиев и старший агроном этого филиала Сурхай Мамедов, а также начальник Центра защиты растений Имишлинского района Минсельхоза Гяхраман Гяхраманов", - отмечается в сообщении.

Им предъявлены обвинения по статьям 222.3 (наличие тяжелых последствий при нарушении правил безопасности при строительных и прочих работах) и ст. 308.2 (злоупотребление служебным полномочием, которое привело к тяжелым последствиям) УК Азербайджана.

Кроме этого, в результате расследования 20 июня был уволен начальник Службы фитосанитарного контроля Минсельхоза Джамал Гулиев.

Ведомства отмечают, что в настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

При этом в заявлении указывается, что при расследовании уголовного дела были выявлены финансовые махинации со стороны ряда должностных лиц, которые пытались получить компенсацию в связи с лечением лиц, пострадавших в результате отравлений на хлопковых полях.

А.Азизов