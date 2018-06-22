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Дальнее зарубежье 22.06.2018 17:45

Столтенберг примет участие в заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, где будут обсуждаться гибридные угрозы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит в понедельник, 25 июня, Люксембург для участия в заседании Совета Евросоюза по иностранным делам.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила в пятницу, что Й.Столтенберг также встретится с премьер-министром и другими высокопоставленными официальными лицами Люксембурга.

Ожидается, что главы МИД и министры обороны на встрече 25 июня обменяются мнениями о сотрудничестве между ЕС и НАТО с Й.Столтенбергом. В частности, речь может пойти о прогрессе в области военной мобильности, отмечалось в проекте повестки дня к заседанию Совета.

Министры иностранных дел и обороны обсудят также вопросы борьбы с гибридными угрозами.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЕС, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]