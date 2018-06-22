РФ и Саудовская Аравия предлагают создать особую организацию для ОПЕК+ с правилами, отличными от ОПЕК

Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания отдельной, постоянно работающей организации, с собственным уставом и секретариатом для 24 стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих с сделке по ограничению добычи нефти, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Возможно, принципы работы новой структуры будут отличаться от правил ОПЕК. В частности, может быть изменен принцип "один член - один голос". "Крупные производители, в том числе Саудовская Аравия и Россия, могут получить в новой организации больший вес" - отмечает Bloomberg.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что сотрудничество России и ОПЕК в будущем, после завершения сделки по ограничению добычи, может продолжиться в формате Форума нефтедобывающих стран, который будет собираться раз в квартал или раз в полгода для того, чтобы обсуждать текущую ситуацию на рынках, проблемы нефтяной отрасли и так далее.
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