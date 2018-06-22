Lime запустит программу совместного использования электрических самокатов в Париже

Калифорнийский стартап Lime на этой неделе вышел на международный рынок, запустив программу краткосрочной аренды электросамокатов в Париже, сообщает The Financial Times.
В США сервис Lime быстро приобрел популярность и привлек значительные инвестиции (около $350 млн), но вызвал нарекания и споры, в том числе из-за угрозы безопасности пешеходов. Парижский опыт позволит компании оценить спрос на такого рода услуги в Европе.
Lime удалось опередить конкурирующую компанию Bird и стать первым американским стартапом, запустившим сервис шеринга электросамокатов в другой стране.
Компания Lime была основана в 2017 году и изначально занималась прокатом велосипедов. На данный момент предлагаемые компанией услуги доступны на территории более 70 городов, преимущественно в США.
В Берлине и Франкфурте Lime предлагает напрокат обычные и электрические велосипеды. Компания планирует представить программу аренды электрических самокатов в более чем 25 европейских странах к концу 2018 года.
Самокат можно арендовать через мобильное приложение, поездка будет стоить несколько долларов. После прибытия в пункт назначения его можно оставить в любом месте.
Баку готов к переговорам с Брюсселем по либерализации визового режима – глава МИД Азербайджана
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели тактико-специальные учения
Премьер Азербайджана сетует на отсутствие справедливой позиции в мировом сообществе по карабахскому урегулированию
Азербайджанская Aspi-Aqro заключила контракт на экспорт в Украину 130 тыс. бутылок вина
Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100% - коммюнике
Азербайджан инвестировал $362 млн в экономику Украины - Мустафаев
В Азербайджане арестовано 5 человек по фактам массовых отравлений при работах на хлопковых полях
Турпоток в Азербайджан в январе-мае увеличился на 10%, из Азербайджана - на 3%
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетили 2,5 млн человек - ФИФА
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений