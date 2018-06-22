Сирийские войска активизируют наступление на юго-западе страны - СМИ

Сирийские правительственные силы наращивают темпы наступления на силы вооруженной оппозиции в провинции Даръа на юго-западе страны, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.
По их информации, сирийские войска ведут артобстрелы и авианалеты по позициям представителей оппозиции. В частности, отмечается, что правительственные силы сбросили более 12 так называемых "бочковых бомб" в провинции Даръа на юго-западе Сирии.
Кроме того, согласно данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, со вторника в результате ударов сирийских правительственных сил погибли 16 человек.
В сирийской оппозиции в свою очередь отметили, что отвечают на наступление обстрелами правительственной авиабазы, расположенной в соседней провинции Сувайда.
Накануне сообщалось, что из-за участивших обстрелов территорию провинции Даръа покинули около 12 тыс. мирных жителей. Они направились в близлежащие населенные пункты, расположенные на юге страны близ иорданской границы.
Примерно две трети территории провинции занимают представители оппозиции, ее центральную часть - правительственные силы. Считается, что юго-западная часть Сирии - последний серьезный оплот противников президента Сирии Башара Асада. Поэтому в сирийском военном командовании считают наступление в этой части страны приоритетной задачей.
Ранее в этом году правительственным силам удалось освободить от бойцов оппозиции и экстремистов районы в Дамаске и его окрестностях. После этого армия переключилась, в частности, на операцию в Даръа.
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