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Дальнее зарубежье 22.06.2018 18:14

Сирийские войска активизируют наступление на юго-западе страны - СМИ

Сирийские правительственные силы наращивают темпы наступления на силы вооруженной оппозиции в провинции Даръа на юго-западе страны, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

По их информации, сирийские войска ведут артобстрелы и авианалеты по позициям представителей оппозиции. В частности, отмечается, что правительственные силы сбросили более 12 так называемых "бочковых бомб" в провинции Даръа на юго-западе Сирии.

Кроме того, согласно данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, со вторника в результате ударов сирийских правительственных сил погибли 16 человек.

В сирийской оппозиции в свою очередь отметили, что отвечают на наступление обстрелами правительственной авиабазы, расположенной в соседней провинции Сувайда.

Накануне сообщалось, что из-за участивших обстрелов территорию провинции Даръа покинули около 12 тыс. мирных жителей. Они направились в близлежащие населенные пункты, расположенные на юге страны близ иорданской границы.

Примерно две трети территории провинции занимают представители оппозиции, ее центральную часть - правительственные силы. Считается, что юго-западная часть Сирии - последний серьезный оплот противников президента Сирии Башара Асада. Поэтому в сирийском военном командовании считают наступление в этой части страны приоритетной задачей.

Ранее в этом году правительственным силам удалось освободить от бойцов оппозиции и экстремистов районы в Дамаске и его окрестностях. После этого армия переключилась, в частности, на операцию в Даръа.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]