Имя нового главы чеченского правительства станет известно в понедельник - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что имя нового председателя правительства республики станет известно в ближайший понедельник.
"Я получаю много вопросов по кандидатуре нового председателя правительства ЧР. В связи с этим сообщаю, что с момента назначения Абубакара Эдельгериева на должность советника президента РФ, обязанности премьер-министра ЧР исполняет первый заместитель председателя правительства Ибрагим Закриев", - написал Р. Кадыров в своем Telegram-канале в пятницу.
"Имя нового руководителя правительства ЧР станет известно в ближайший понедельник", - сообщил глава Чечни.
Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что В.Путин назначил А.Эдельгериева, бывшего председателем правительства Чечни с 2012 года, советником президента РФ. Сам А.Эдельгериев затруднился назвать имя своего преемника.
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