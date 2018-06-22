Имя нового главы чеченского правительства станет известно в понедельник - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что имя нового председателя правительства республики станет известно в ближайший понедельник.

"Я получаю много вопросов по кандидатуре нового председателя правительства ЧР. В связи с этим сообщаю, что с момента назначения Абубакара Эдельгериева на должность советника президента РФ, обязанности премьер-министра ЧР исполняет первый заместитель председателя правительства Ибрагим Закриев", - написал Р. Кадыров в своем Telegram-канале в пятницу.

"Имя нового руководителя правительства ЧР станет известно в ближайший понедельник", - сообщил глава Чечни.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что В.Путин назначил А.Эдельгериева, бывшего председателем правительства Чечни с 2012 года, советником президента РФ. Сам А.Эдельгериев затруднился назвать имя своего преемника.