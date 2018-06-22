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СНГ 22.06.2018 19:02

Имя нового главы чеченского правительства станет известно в понедельник - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что имя нового председателя правительства республики станет известно в ближайший понедельник.

"Я получаю много вопросов по кандидатуре нового председателя правительства ЧР. В связи с этим сообщаю, что с момента назначения Абубакара Эдельгериева на должность советника президента РФ, обязанности премьер-министра ЧР исполняет первый заместитель председателя правительства Ибрагим Закриев", - написал Р. Кадыров в своем Telegram-канале в пятницу.

"Имя нового руководителя правительства ЧР станет известно в ближайший понедельник", - сообщил глава Чечни.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что В.Путин назначил А.Эдельгериева, бывшего председателем правительства Чечни с 2012 года, советником президента РФ. Сам А.Эдельгериев затруднился назвать имя своего преемника.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДЫРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]