Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 24 Июн 22° 34° 25 Июн 22° 33°

Дальнее зарубежье 22.06.2018 19:15

Власти Каталонии разорвали протокольные отношения с королевским двором Испании

Власти Каталонии заявили, что разрывают протокольные отношения с испанским королевским двором, сообщила в пятницу газета "Мундо".

Согласно заявлению главы женералитета (исполнительной власти) Каталонии Кима Торры, ни он, ни любой другой член правительства Каталонии не будет больше присутствовать на мероприятиях, организованных испанским королевским двором. Кроме того, женералитет не будет приглашать представителей испанской монархии на организованные каталонскими властями мероприятия.

К.Торра также объявил, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании.

К.Торра отметил, что до последнего надеялся, что "король подумает и попросит прощения за то, что покровительствовал жестокости" на референдуме о независимости Каталонии. "27 сентября мы провозгласили независимость, мы хотим, чтобы волю людей уважали, мы не подданные", - сказал К.Торра.

В то же время он не отказался от участия в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагоне. Там глава женералитета намерен вручить королю Филиппу VI, который также будет присутствовать на мероприятии, доклад о "насилии на референдуме", отмечает газета "Мундо".

"В Каталонии распоряжаются каталонцы, и поскольку это наш дом, они нас не прогонят", - сказал К.Торра, комментируя решение поехать на Средиземноморские игры.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости от Испании. В результате власти автономии заявили, что за отделение от Испании высказались 90% голосовавших на плебисците.

Власти Испании, как и король Филипп VI, не признали результаты референдума.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, КОРОЛЬ, ОТКАЗ


Похожие новости


В Каталонии приведено к присяге новое правительство Парламент Каталонии избрал Кима Торру новым главой регионального правительства Парламент Каталонии поддержал законодательные меры, позволяющие Пучдемону избираться на пост главы региона Испания передала Германии новые данные по экс-главе Каталонии Пучдемону Верховный суд Испании может вновь выдать европейский ордер на арест экс-главы Каталонии Парламент Каталонии отложил заседание по возвращению Пучдемона на пост главы автономии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]