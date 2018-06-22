В cенате и Пентагоне США не разделяют идеи Трампа о создании военно-космических сил

Ряд сенаторов-республиканцев США и представителей Пентагона не разделяют идею президента США Дональда Трампа о формировании военно-космических сил как нового рода войск, пишет в пятницу издание "Хилл".

"Поступившее на этой неделе предложение президента Трампа о военно-космических силах уже встретило препятствия в Конгрессе и Пентагоне, в двух местах, где ему нужна широкая поддержка, чтобы его инициатива была реализована", - пишет издание.

По его данным, несколько сенаторов с изрядной долей скептицизма высказались относительно идеи Д.Трампа.

"Я думаю, что кое-кто хочет что-то новенькое, просто чтобы об этом разговаривать", - так прокомментировал распоряжение Д.Трампа о создании военно-космических сил США сенатор-республиканец от штата Флорида и член комитета сената по делам вооруженных сил Билл Нельсон.

Еще один сенатор, республиканец, от штата Оклахома, Джим Инхоф, заявил изданию, что он не знает, насколько серьезно сам Д.Трамп относится к этому проекту.

"Это очень серьезная тема, такая, которую мне было бы трудно поддержать", - заявил он.

Другой представитель сенатского комитета, республиканец от Аляски Дэн Салливан, заявил о необходимости пытаться восстановить имеющиеся пять видов вооруженных сил.

"Пентагон также, по-видимому, колеблется быстро исполнять распоряжение Д.Трампа", - отмечает "Хилл". Ранее на этой неделе глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что предложение Д.Трампа потребует совместной работы Пентагона и Конгресса, которая еще даже не началась.

После его заявления Пентагон опубликовал официальный комментарий, в котором говорилось, что эта работа потребует времени.

"Сотрудничество с Конгрессом будет небыстрым процессом с внушительным вкладом многочисленных заинтересованных сторон", - сообщила представитель ведомства Дана Уайт.

Также представители ВВС США заявили о том, что немедленных изменений после распоряжения Д.Трампа ждать не следует.

"Эта работа по распоряжению президента будет тщательным, неспешным, всеобъемлющим процессом. Поэтому нам не следует ожидать немедленных изменений", - говорится в меморандуме, подписанном, в частности, министром по делам военно-воздушных сил США Хизер Уилсон, начальником штаба военно-воздушных сил США Дэвидом Гольдфейном.

Ранее на этой неделе в Белом доме заявили, что США приступают к созданию военно-космических сил.