В cенате и Пентагоне США не разделяют идеи Трампа о создании военно-космических сил

Ряд сенаторов-республиканцев США и представителей Пентагона не разделяют идею президента США Дональда Трампа о формировании военно-космических сил как нового рода войск, пишет в пятницу издание "Хилл".
"Поступившее на этой неделе предложение президента Трампа о военно-космических силах уже встретило препятствия в Конгрессе и Пентагоне, в двух местах, где ему нужна широкая поддержка, чтобы его инициатива была реализована", - пишет издание.
По его данным, несколько сенаторов с изрядной долей скептицизма высказались относительно идеи Д.Трампа.
"Я думаю, что кое-кто хочет что-то новенькое, просто чтобы об этом разговаривать", - так прокомментировал распоряжение Д.Трампа о создании военно-космических сил США сенатор-республиканец от штата Флорида и член комитета сената по делам вооруженных сил Билл Нельсон.
Еще один сенатор, республиканец, от штата Оклахома, Джим Инхоф, заявил изданию, что он не знает, насколько серьезно сам Д.Трамп относится к этому проекту.
"Это очень серьезная тема, такая, которую мне было бы трудно поддержать", - заявил он.
Другой представитель сенатского комитета, республиканец от Аляски Дэн Салливан, заявил о необходимости пытаться восстановить имеющиеся пять видов вооруженных сил.
"Пентагон также, по-видимому, колеблется быстро исполнять распоряжение Д.Трампа", - отмечает "Хилл". Ранее на этой неделе глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что предложение Д.Трампа потребует совместной работы Пентагона и Конгресса, которая еще даже не началась.
После его заявления Пентагон опубликовал официальный комментарий, в котором говорилось, что эта работа потребует времени.
"Сотрудничество с Конгрессом будет небыстрым процессом с внушительным вкладом многочисленных заинтересованных сторон", - сообщила представитель ведомства Дана Уайт.
Также представители ВВС США заявили о том, что немедленных изменений после распоряжения Д.Трампа ждать не следует.
"Эта работа по распоряжению президента будет тщательным, неспешным, всеобъемлющим процессом. Поэтому нам не следует ожидать немедленных изменений", - говорится в меморандуме, подписанном, в частности, министром по делам военно-воздушных сил США Хизер Уилсон, начальником штаба военно-воздушных сил США Дэвидом Гольдфейном.
Ранее на этой неделе в Белом доме заявили, что США приступают к созданию военно-космических сил.
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