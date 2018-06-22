В ФРГ задержали четырех человек по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана

В Германии задержали четырех человек по подозрению в принадлежности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической организацией, сообщает в пятницу генпрокуратура ФРГ.
"Генпрокуратура вчера (21 июня 2018) и позавчера (20 июня 2018) на основании ордеров, выданных судьей Верховного суда, задержала 36-летнего гражданина Турции Вейзеля С., 25-летнего подданного Нидерландов Агита К., 36-летнего гражданина Турции Сихана А. и 34-летнего гражданина Турции Эврима А.", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении.
При этом Вейзелю С. вменяют ограбления, кражи и нанесение телесных повреждений. Кроме этого, по данным прокуратуры, вместе с остальными задержанными он похитил бывшего члена РПК, и пытался принудить его под угрозой смерти к дальнейшей работе на организацию.
В настоящее время все задержанные находятся в предварительном заключении.
РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.
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