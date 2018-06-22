По итогам российско-южнокорейского саммита подписан ряд документов

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по итогам переговоров в пятницу в Кремле приняли совместное заявление.

Кроме того, по завершении саммита был подписан ряд двусторонних документов, в том числе Меморандум о создании российско-корейского Форума межрегионального сотрудничества (со стороны РФ подписант - министерство по развитию Дальнего Востока), а также совместное заявление о создании зоны свободной торговле между двумя странами.

Также профильные министерства подписали меморандумы о взаимопонимании, касающиеся сотрудничества в области электроэнергетики, электроснабжения и повышения энергоэффективности, в области информационно-коммуникационных технологий.

Россия и Южная Корея также договорились о проведении Года культурных обменов в 2020 году и заключили Меморандум о сотрудничестве в области социальной защиты.