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СНГ 22.06.2018 19:44

По итогам российско-южнокорейского саммита подписан ряд документов

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по итогам переговоров в пятницу в Кремле приняли совместное заявление.

Кроме того, по завершении саммита был подписан ряд двусторонних документов, в том числе Меморандум о создании российско-корейского Форума межрегионального сотрудничества (со стороны РФ подписант - министерство по развитию Дальнего Востока), а также совместное заявление о создании зоны свободной торговле между двумя странами.

Также профильные министерства подписали меморандумы о взаимопонимании, касающиеся сотрудничества в области электроэнергетики, электроснабжения и повышения энергоэффективности, в области информационно-коммуникационных технологий.

Россия и Южная Корея также договорились о проведении Года культурных обменов в 2020 году и заключили Меморандум о сотрудничестве в области социальной защиты.

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Тэги: РОССИЯ, КОРЕЯ, САММИТ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]