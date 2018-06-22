ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8,9 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на северо-западе республики.

Автодорога Балакен-Ханифе-Гюлюзанбине объединит 7 населенных пунктов с общим населением 9 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Н.Аббасова