ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8,9 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на северо-западе республики.
Автодорога Балакен-Ханифе-Гюлюзанбине объединит 7 населенных пунктов с общим населением 9 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
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