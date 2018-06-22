Фактический рост добычи нефти ОПЕК будет на уровне 700 тыс. б/с

Фактический рост добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. б/с, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

При этом он выразил уверенность, что страны не-ОПЕК, участвующие в сделке, поддержат решение картеля.