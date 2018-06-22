Британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой посетил город Солсбери, говорится в пятницу в Twitter-аккаунте королевской резиденции Кларенс-хаус.

В аккаунте размещены фотографии, на которых жители города приветствуют Чарльза и Камиллу. В Солсбери члены королевской семьи встретились "с местными жителями и посетили предприятия в центре города".

По данным газеты "Дейли телеграф", Чарльз и Камилла "посетили Солсбери, чтобы продемонстрировать поддержку городу после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля".

В ходе визита, отмечает газета, пара встретилась с несколькими сотрудниками экстренных служб, которые напрямую столкнулись с этим инцидентом.

В начале марта 2018 года на экс-поклонника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери было совершено покушение. По версии британских властей, они были отравлены веществом, которое впоследствии было определено как химическое вещество военного назначения, принадлежащее семейству "Новичок".