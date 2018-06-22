Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 24 Июн 22° 34° 25 Июн 22° 33°

Дальнее зарубежье 22.06.2018 20:03

Принц Чарльз посетил Cолсбери и выразил поддержку горожанам после "дела Скрипаля"

Британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой посетил город Солсбери, говорится в пятницу в Twitter-аккаунте королевской резиденции Кларенс-хаус.

В аккаунте размещены фотографии, на которых жители города приветствуют Чарльза и Камиллу. В Солсбери члены королевской семьи встретились "с местными жителями и посетили предприятия в центре города".

По данным газеты "Дейли телеграф", Чарльз и Камилла "посетили Солсбери, чтобы продемонстрировать поддержку городу после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля".

В ходе визита, отмечает газета, пара встретилась с несколькими сотрудниками экстренных служб, которые напрямую столкнулись с этим инцидентом.

В начале марта 2018 года на экс-поклонника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери было совершено покушение. По версии британских властей, они были отравлены веществом, которое впоследствии было определено как химическое вещество военного назначения, принадлежащее семейству "Новичок".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПРИНЦ, СОЛСБЕРИ


Похожие новости


В Лондоне началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Барак Обама поговорили о вреде безответственного использования соцсетей Принц Гарри прибыл в Австралию для прохождения военной службы Принц Гарри в июне уйдет из британской армии Эстонию с визитом посетит британский принц Гарри Принц Чарльз никогда не говорил о том, что не хочет наследовать британский престол, заявляют в его пресс-службе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]