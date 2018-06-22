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Дальнее зарубежье 22.06.2018 20:18

Путин приветствует итоги саммита США-КНДР, рассчитывает на снижение напряженности вокруг Корейского полуострова

В Москве приветствуют нацеленность Пхеньяна и Вашингтона на урегулирование проблемы вокруг Корейского полуострова путем диалога, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Хотели бы отметить итоги недавнего саммита США - КНДР в Сингапуре 12 июня. Приветствуем настрой Пхеньяна и Вашингтона на комплексное решение кризиса через диалог и переговоры", - подчеркнул президент РФ.

"Рассчитываю, что это позволит существенно снизить напряженность вокруг Корейского полуострова, а в будущем - создать условия для формирования устойчивой системы безопасности для всех стран региона", - сказал В.Путин.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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