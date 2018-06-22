Путин приветствует итоги саммита США-КНДР, рассчитывает на снижение напряженности вокруг Корейского полуострова

В Москве приветствуют нацеленность Пхеньяна и Вашингтона на урегулирование проблемы вокруг Корейского полуострова путем диалога, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Хотели бы отметить итоги недавнего саммита США - КНДР в Сингапуре 12 июня. Приветствуем настрой Пхеньяна и Вашингтона на комплексное решение кризиса через диалог и переговоры", - подчеркнул президент РФ.

"Рассчитываю, что это позволит существенно снизить напряженность вокруг Корейского полуострова, а в будущем - создать условия для формирования устойчивой системы безопасности для всех стран региона", - сказал В.Путин.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.