Представители Трампа на встрече с Нетаньяху обсудили возможности смягчения ситуации в секторе Газа

Старший советник президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт провели в Израиле встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и послом США в Израиле Дэвидом Фридманом.
"Они обсуждали средства, с помощью которых гуманитарная ситуация в Газе может быть смягчена, при сохранении безопасности Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Белого дома.
В нем отмечается, что стороны "также обсудили неизменную приверженность администрации Трампа и Израиля делу установления мира между израильтянами и палестинцами".
Ранее на этой неделе делегация США во главе с советником президента Дж.Кушнером встретилась в Аммане с королем Иордании Абдаллой II.
Делегация США посетила столицу Иордании в рамках турне по странам Ближнего Востока, которое предполагает также остановки в Египте, Саудовской Аравии и Израиле. Переговоры с представителями палестинской администрации у делегации не запланированы.
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