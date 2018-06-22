Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 24 Июн 22° 34° 25 Июн 22° 33°

ТЭК 22.06.2018 18:33

Тестовые работы по строительству газопровода TAP завершатся через год - глава МИД Азербайджана

Инженерные и тестовые работы по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP) будут завершены в середине 2019 года, коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу по этому газопроводу начнутся в 2020 году, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"На текущий момент работы по строительству газопровода TAP выполнены на 75%. Строительство греческого участка газопровода завершится в ноябре 2018 года. В середине 2019 года завершатся все инженерные и тестовые работы, газопровод будет готов к коммерческим операциям в 2020 году", - сказал Э.Мамедъяров в пятницу, выступая в Минске на неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы "Восточное партнерство".

Э.Мамедъяров подчеркнул, что 29 мая 2018 года в Баку состоялась церемония открытия Южного газового коридора, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

"12 июня состоялось открытие газопровода TANAP, который, как и TAP, является важным звеном ЮГК. В целом, проект TANAP на текущий момент выполнен на 94% и это уникальный энергетический проект", - подчеркнул министр.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ЕВРОПА, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Европа заинтересована в долгосрочных поставках газа из Азербайджана – посол Болгарии в Баку Азербайджан готов заполнить дефицит газа в Европе – глава SOCAR Шефчович 15 февраля в Баку примет участие в совете Южного газового коридора Азербайджан будет претендовать на поставки газа по второй ветке газопровода ТАР Австрия восстанавливает транзит российского газа после взрыва на хабе, Италия уже показывает его прием Азербайджан удовлетворяет около 5% спроса на газ в ЕС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]