Тестовые работы по строительству газопровода TAP завершатся через год - глава МИД Азербайджана

Инженерные и тестовые работы по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP) будут завершены в середине 2019 года, коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу по этому газопроводу начнутся в 2020 году, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"На текущий момент работы по строительству газопровода TAP выполнены на 75%. Строительство греческого участка газопровода завершится в ноябре 2018 года. В середине 2019 года завершатся все инженерные и тестовые работы, газопровод будет готов к коммерческим операциям в 2020 году", - сказал Э.Мамедъяров в пятницу, выступая в Минске на неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы "Восточное партнерство".

Э.Мамедъяров подчеркнул, что 29 мая 2018 года в Баку состоялась церемония открытия Южного газового коридора, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

"12 июня состоялось открытие газопровода TANAP, который, как и TAP, является важным звеном ЮГК. В целом, проект TANAP на текущий момент выполнен на 94% и это уникальный энергетический проект", - подчеркнул министр.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

А.Азизов