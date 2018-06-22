Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу и держать низкие цены на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК увеличивать добычу и продолжать снижать цены на нефть.

"Надеюсь, ОПЕК увеличит добычу существенно. Нужно продолжать снижать цены!" - написал он в Twitter.

Президент США прокомментировал решение картеля примерно через час после его публикации. Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн б/с до уровня исполнения квот.