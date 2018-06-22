Баку готов к переговорам с Брюсселем по либерализации визового режима – глава МИД Азербайджана

Либерализация визового режима между Азербайджаном и Евросоюзом укрепит отношения между сторонами, уверен глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.
«Уверен, что безвизовое путешествие принесет пользу гражданам двух сторон, в частности, еще больше укрепит политические, социальные, культурные и экономические связи между Азербайджаном и ЕС, а также укрепит контакты между людьми», - заявил Э.Мамедъяров в пятницу, выступая в Минске на неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы "Восточное партнерство".
Министр отметил, что мобильность и поощрение контактов между людьми являются еще одним критерием взаимного сотрудничества Азербайджана с ЕС.
«Мы верим, что успешная реализация соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима создаст основу для начала диалога между Азербайджаном и ЕС по либерализации визового режима», - сказал министр.
«Мы имеем большой неиспользованный потенциал во многих сферах и множество возможностей для того, чтобы быть сильными партнерами»,- добавил он.
По словам Э.Мамедъярова, рассмотрение Евросоюзом вопроса о своевременном начале диалога по либерализации визового режима с Азербайджаном полностью соответствует итоговой декларации Брюссельского саммита «Восточного партнерства».
Кроме того, глава МИД отметил, что на предстоящем заседании министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» (октябрь 2018 года - ИФ) «необходимо отразить передовой опыт и усилия, направленные на осуществление многосторонних инициатив и проектов и определить основные политические проблемы, препятствующие будущему развитию».
Ф.Исазаде
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