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Внешняя политика 22.06.2018 18:56

Баку готов к переговорам с Брюсселем по либерализации визового режима – глава МИД Азербайджана

Либерализация визового режима между Азербайджаном и Евросоюзом укрепит отношения между сторонами, уверен глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

«Уверен, что безвизовое путешествие принесет пользу гражданам двух сторон, в частности, еще больше укрепит политические, социальные, культурные и экономические связи между Азербайджаном и ЕС, а также укрепит контакты между людьми», - заявил Э.Мамедъяров в пятницу, выступая в Минске на неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы "Восточное партнерство".

Министр отметил, что мобильность и поощрение контактов между людьми являются еще одним критерием взаимного сотрудничества Азербайджана с ЕС.

«Мы верим, что успешная реализация соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима создаст основу для начала диалога между Азербайджаном и ЕС по либерализации визового режима», - сказал министр.

«Мы имеем большой неиспользованный потенциал во многих сферах и множество возможностей для того, чтобы быть сильными партнерами»,- добавил он.

По словам Э.Мамедъярова, рассмотрение Евросоюзом вопроса о своевременном начале диалога по либерализации визового режима с Азербайджаном полностью соответствует итоговой декларации Брюссельского саммита «Восточного партнерства».

Кроме того, глава МИД отметил, что на предстоящем заседании министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» (октябрь 2018 года - ИФ) «необходимо отразить передовой опыт и усилия, направленные на осуществление многосторонних инициатив и проектов и определить основные политические проблемы, препятствующие будущему развитию».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ВИЗА, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]