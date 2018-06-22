Президент Алиев обсудил с представителями АБР новую стратегию сотрудничества Азербайджана и банка до 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности сотрудничать с Азиатским банком развития (АБР) для развития ненефтяного сектора страны.
И.Алиев в пятницу провел переговоры с делегацией АБР во главе с членом Совета исполнительных директоров Кшатрапати Шиважем.
Президент на встрече подчеркнул, что АБР оказал финансовую поддержку в реализации проекта "Южный газовый коридор". По его мнению, этот проект представляет важность для всего Евразийского региона.
"И.Алиев подчеркнул, что перед Азербайджаном стоят большие задачи по развитию ненефтяного сектора и выразил надежду на успешное сотрудничество с банком", - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.
Стороны провели обсуждения по вопросам стратегии занятости.
Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по стратегии сотрудничества между Азербайджаном и АБР на 2019-2023гг.
А.Азизов
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