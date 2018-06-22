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Финансы 22.06.2018 19:10

Президент Алиев обсудил с представителями АБР новую стратегию сотрудничества Азербайджана и банка до 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности сотрудничать с Азиатским банком развития (АБР) для развития ненефтяного сектора страны.

И.Алиев в пятницу провел переговоры с делегацией АБР во главе с членом Совета исполнительных директоров Кшатрапати Шиважем.

Президент на встрече подчеркнул, что АБР оказал финансовую поддержку в реализации проекта "Южный газовый коридор". По его мнению, этот проект представляет важность для всего Евразийского региона.

"И.Алиев подчеркнул, что перед Азербайджаном стоят большие задачи по развитию ненефтяного сектора и выразил надежду на успешное сотрудничество с банком", - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Стороны провели обсуждения по вопросам стратегии занятости.

Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по стратегии сотрудничества между Азербайджаном и АБР на 2019-2023гг.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]