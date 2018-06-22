Трамп продлил санкции против КНДР на год - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил санкции против Северной Кореи на один год.
"Президент считает, что необходимо сохранить существующие ограничения применительно к Северной Корее", - говорится в документе, опубликованном Белым домом.
"Существующие риски распространения атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США. По этой причине меры... должны сохраняться", - говорится в документе, подписанном Д.Трампом.
США ввели санкции против КНДР в 2008 году в связи с разработкой Пхеньяном ядерного оружия и испытаний баллистических ракет, в дальнейшем они расширялись и дополнялись.
12 июня в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем Вашингтон обязался предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
После саммита Д.Трамп сообщал журналистам об обещании лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить один из объектов, связанных с ракетной программой. Позже Д.Трамп заявлял, что КНДР "больше не несет ядерной угрозы".
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