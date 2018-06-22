Азербайджан инвестировал $362 млн в экономику Украины - Мустафаев

Азербайджанские инвестиции в экономику Украины оцениваются в $362 млн, украинские в Азербайджан - $25 млн., заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Азербайджан осуществил инвестиций в экономику Украины на сумму $362 млн., Украина в Азербайджан – $25 млн»,- сказал Ш.Мустафаев в ходе встречи с вице-премьером, министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивой.
Азербайджанский министр отметил положительную динамику в товарообороте между двумя странами. «Товарооборот между Азербайджаном и Украиной в 2017 году вырос в 2,5 раза, а за 4 месяца текущего года на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,- отметил он.
По словам Ш.Мустафаева, в Азербайджане на сегодняшний день работают около 150 компаний с украинским капиталом.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам расширения торгово-экономических связей. Ш.Мустафаев отметил, что Баку и Киев обладают хорошим потенциалом для увеличения экспорта азербайджанской продукции в Украину и использования транзитных возможностей Азербайджана, а также сотрудничества в сфере АПК, фармацевтики, машиностроения, пищевой продукции, производства строительных материалов и химической отрасли.
Он подчеркнул значимость открытия Торгового дома Азербайджана в Украине. По словам азербайджанского министра, это способствует продвижению бренда «Made in Azerbaijan» в украинском рынке.
Ф.Исазаде
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