Азербайджанская Aspi-Aqro заключила контракт на экспорт в Украину 130 тыс. бутылок вина

Азербайджанская "Aspi-Aqro" поставит в Украину 130 тыс. бутылок вина.

ООО "Aspi-Aqro" и украинская "Spirit Drink" в пятницу в Киеве подписали соответствующий договор, сообщает Минэкономики Азербайджана.

Подписание договора об экспорте вина состоялось в рамках открытия Торгового дома Азербайджана в Украине, общая площадь которого составляет около 300 кв. м.

В ТД представлена продукция около 30 азербайджанских компаний, в частности 85 наименований вин, 26 наименований коньяка, 37 – чая, свыше 30 – фруктовых соков и компотов, 150 - другой продукции.

В открытии ТД принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

А.Азизов