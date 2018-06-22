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Бизнес и законодательство 22.06.2018 20:10

Азербайджанская Aspi-Aqro заключила контракт на экспорт в Украину 130 тыс. бутылок вина

Азербайджанская "Aspi-Aqro" поставит в Украину 130 тыс. бутылок вина.

ООО "Aspi-Aqro" и украинская "Spirit Drink" в пятницу в Киеве подписали соответствующий договор, сообщает Минэкономики Азербайджана.

Подписание договора об экспорте вина состоялось в рамках открытия Торгового дома Азербайджана в Украине, общая площадь которого составляет около 300 кв. м.

В ТД представлена продукция около 30 азербайджанских компаний, в частности 85 наименований вин, 26 наименований коньяка, 37 – чая, свыше 30 – фруктовых соков и компотов, 150 - другой продукции.

В открытии ТД принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

А.Азизов

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Тэги: УКРАИНА, ВИНО, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]