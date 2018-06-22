Асад считает, что сейчас переговоры с США не имеют смысла

Президент Сирии Башар Асад заявил о бессмысленности переговоров с Соединенными Штатами, подчеркнув, что такие переговоры еще ни разу не приносили результата.
"Диалог, общение, переговоры с противниками, да и не только противниками - это результативно. Но с первых переговоров с США в 1974 результатов не было никогда", - сказал Б.Асад в интервью ведущей "Итогов недели" телеканала НТВ Ираде Зейналовой. Фрагмент интервью размещен на сайте телекомпании.
По мнению Б.Асада, проблема американских президентов в том, что они - заложники своих лобби: СМИ, крупных нефтегазовых и оружейных корпораций.
"Они могут говорить вам то, что вы хотите слышать, но делать все наоборот. Ситуация лишь усугубляется, и Трамп - очень яркий пример. На данный момент разговоры и обсуждения с американцами - просто пустая трата времени. Мы не хотим говорить с американцами лишь потому, что они американцы. Мы готовы ко всем переговорам, у которых будет результат, но не верим, что американская политика изменится в обозримом будущем", - заявил Б.Асад.
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