Лагеря для иммигрантов в США, возможно, будут размещаться на неиспользуемых военных объектах

ВМС США в рамках политики "нулевой терпимости" намерены обустроить центры задержания для иммигрантов на отдаленных неиспользуемых базах в штатах Калифорния, Алабама и Аризона, сообщает в субботу американский журнал "Тайм", в распоряжение которого попал проект соответствующего документа.
В частности планируется построить временные палаточные городки в расчете на 25 тыс. иммигрантов на заброшенном аэродроме недалеко от города Мобайл, а также на объектах ВМС близ населенных пунктов Орандж Бич и Силверхилл в штате Алабама.
Два объекта ВМС планируется обустроить для размещения иммигрантов близ городов Сан-Франциско и Пендлтон в штате Калифорния. Каждый из этих городков будет рассчитан на прием 47 тыс. человек.
Еще один центр размещения иммигрантов планируется разместить на объекте морской пехоты близ Юмы (штат Аризона).
Эти центры рассчитаны на функционирование на срок от полугода до года.
По данным "Тайм", на обустройство таких лагерей для нелегалов ВМС США направит $233 млн.
Представитель ВМС США Грэг Хикс отказался комментировать эти планы, назвав "неуместным возможность обсуждения внутренних документов, находящихся на стадии планирования".
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