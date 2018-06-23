Кишинев поблагодарил страны поддержавшие резолюцию ГА ООН о выводе иностранных войск из Приднестровья

Глава правительства Молдавии Павел Филип поблагодарил страны, поддержавшие проект резолюции ГА ООН о выводе российских военных из Приднестровья и пообещал продолжить дипломатическую работу со странами, проголосовавшими "против".
"Принятие Резолюции - это результат нас, всех тех, кто держится за независимость и целостность нашей страны. Это также сигнал доверия и солидарности со стороны международного сообщества для нас", - заявил П.Филип на брифинге в субботу.
Премьер-министр поблагодарил государства, поддержавшие документ, в частности, страны, которые были соавторами документа: Канаду, Эстонию, Литву, Латвию, Румынию, Украину, Грузию, Польшу, Чехию и Великобританию.
Говоря о странах, которые голосовали против или воздержались, премьер-министр уточнил, что требуется больше общения, последовательный и прагматичный внешний диалог.
"Утверждение резолюции не обязательно означает немедленный вывод российских войск. Но для нас важно, чтобы эта тема, которая исчезла с 2003 года в повестке дня министерских совещаний ОБСЕ, снова стоит на повестке дня международного сообщества. И мы не остановимся на этом", - отметил он.
Филипп пояснил, что Резолюция не распространяется на российский военный контингент миротворческих сил на Днестре (ОГРВ), развернутый в соответствии с положениями молдавско-российского соглашения о прекращении огня 1992 года.
"Иногда намеренно путают ОГРВ с российским миротворческим контингентом, что вводит в заблуждение общественное мнение", - сказал премьер-министр, указав на то, что "военную миротворческую миссию следует заменить гражданской международной миссией, поскольку она исчерпала свой мандат".
До 2003 года Российская Федерация вывела только часть своего оружия, военной техники и боеприпасов, складированных в Приднестровье. В результате около 1500-1700 российских солдат из ОГРВ и более 21 000 тонн боеприпасов, хранящихся на складах, остаются в приднестровском регионе.
Накануне Генассамбля ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдавии. В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 14, 83 страны воздержались.
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