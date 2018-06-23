Пожарные МЧС Азербайджана спасли 7 человек из жилого дома в Баку, где в субботу возник пожар

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана спасли 7 человек и эвакуировали еще 25 жильцов жилого дома в Баку, в котором в субботу произошел пожар, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МЧС.

«Пожар возник в магазине на первом этаже высокоэтажного жилого дома в Ясамальском районе Баку. Прибывшие на место пожарные спасли 7 человек из квартир в жилом доме, в том числе двух малолетних детей, а также эвакуировали еще 25 жильцов»,- отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что пожар уже потушен.