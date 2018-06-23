Новак: Россия приветствует решение ОПЕК увеличить добычу стран ОПЕК+ на 1 млн б/с

Россия приветствует решение ОПЕК по увеличению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки по сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на мониторинговом комитете. Это соответствует сегодняшним представлениям о том, что сегодня нужно делать на рынке", - сказал он.

"Я думаю, что на данном этапе 1 млн баррелей - это разумно", - сказал А.Новак.