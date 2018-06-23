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ТЭК 23.06.2018 13:09

Новак: Россия приветствует решение ОПЕК увеличить добычу стран ОПЕК+ на 1 млн б/с

Россия приветствует решение ОПЕК по увеличению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки по сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на мониторинговом комитете. Это соответствует сегодняшним представлениям о том, что сегодня нужно делать на рынке", - сказал он.

"Я думаю, что на данном этапе 1 млн баррелей - это разумно", - сказал А.Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]