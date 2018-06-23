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Регион 23.06.2018 13:36

Готовится саммит Украина-Грузия-НАТО - глава МИД Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о проведении саммита в формате Украина-Грузия-НАТО.

"Сейчас, по состоянию на сегодня, планируется единое заседание Украина-Грузия-НАТО. Почему так решено? Не из-за того, что мы не можем выбрать другой формат. Поскольку саммит НАТО ... уже настолько напакован, что реально для того, чтобы провести в полномасштабном формате, должны это делать с нашими грузинскими друзьями и партнерами", - сказал он журналистам в Трускавце (Львовская область) в субботу.

П.Климкин отметил совместные стремления Украины и Грузии. "У нас совместные стремления приобрести членство в НАТО. Осуществляем реформы... Поэтому можем говорить о совместном пути и совместной цели. Кроме того, есть дополнительный аспект безопасности вокруг Черного моря, особенно после оккупации Россией Крыма", - заявил он.

Глава МИД Украины также отметил позитивную динамику диалога с Венгрией. "Украина будет принимать участие в саммите НАТО. Это важно и с точки зрения солидарности Альянса с нами, и с точки зрения развития практического сотрудничества, а тут есть много чего, что нужно сделать в ближайшее время", - сказал он.

Как сообщалось, Венгрия блокировала проведение комиссии Украина-НАТО из-за закона об образовании.

П.Климкин заявил, что достигнуты договоренности с венгерской стороной о реализации закона Украины об образовании в части языка и о продлении переходного периода имплементации языковой нормы.

Он также сообщил о договоренности относительно проведения следующего раунда консультаций между министерством образования и науки Украины и венгерской общиной в начале июля.

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Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, НАТО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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