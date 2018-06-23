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Дальнее зарубежье 23.06.2018 14:53

США и КНДР готовятся к передаче останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны

Американские военные доставили в субботу на границу двух корейских государств сто гробов, предназначенных для перевозки останков американских солдат, погибших на территории Северной Кореи в период Корейской войны 1950-1953 годов.

Ожидается, что в ближайшие дни эти гробы будут оправлены в КНДР для того, чтобы затем останки американских солдат достойным образом были отправлены на родину.

"Мы также доставили в совместную зону безопасности (в населенном пункте Пханмунчжом, расположенном в демилитаризованной зоне, разделяющей Юг и Север Корейского полуострова) флаги и лафеты, на которых будут установлены гробы перед отправкой в город Осан (в районе которого расположена база ВВС США)", - сообщил в субботу в эфире южнокорейского телеканала Уай-Ти-Эн представитель контингента вооруженных сил США в Южной Корее.

Договоренность о возвращении останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны на Севере полуострова, была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ожидается, что северокорейская сторона передаст эти останки в ближайшие дни.

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Тэги: США, СОЛДАТЫ, ОСТАНКИ, КНДР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]