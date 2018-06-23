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ТЭК 23.06.2018 13:38

Страны не-ОПЕК планируют поддержать предложение о росте добычи на 1 млн б/с и будут обсуждать распределение объемов

Страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, планируют на заседании в субботу поддержать решение ОПЕК о повышении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участков заседания.

Основным вопросом, который будут обсуждать министры, станет перераспределение объемов этого увеличения.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что общая квота сокращения странами не-ОПЕК не изменится и составит 500 тыс. б/с.

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Тэги: ОПЕК+, УВЕЛИЧЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]