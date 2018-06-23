Президент Алиев утвердил Ализаде главой НАНА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Акифа Ализаде главой Национальной Академии наук (НАНА).

И.Алиев в субботу подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщалось ранее, А.Ализаде 8 июня был переизбран на пост главы НАНА.

А.Ализаде возглавляет НАНА с 2013 года.