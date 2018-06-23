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ТЭК 23.06.2018 15:30

Успех усилий ОПЕК+ открывает дверь для расширения сотрудничества стран-участниц сделки - Новак

Успех усилий 24 стран ОПЕК и не-ОПЕК по стабилизации рынка нефти открывает двери для расширения сотрудничества стран-участниц сделки, заявил глава Минэнерго Александр Новак на открытии заседания министров стран ОПЕК+.

"Успех наших совместных усилий открывает дорогу дальнейшему углублению нашего сотрудничества и расширению его горизонтов за рамки текущего года", - сказал он.

По словам А.Новака, кооперация стран 24 стран ОПЕК и не-ОПЕК позволяет заложить фундамент для дальнейшего сотрудничества нефтедобывающих стран.

"С декабря 2016 года нам удалось заложить прочный фундамент, который может стать основой для дальнейшего постоянного взаимодействия между ведущими мировыми производителями нефти даже вне рамок действия декларации о сотрудничестве", - отметил министр.

"Сегодня важно подвести промежуточные итоги совместной деятельности и всерьез задуматься о той устойчивой стратегии, которой мы будем придерживаться в дальнейшем", - подчеркнул он.

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Тэги: ОПЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]